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В 2019 году коррупционные преступления в Азербайджане нанесли ущерб на сумму 83 миллиона манатов

Сегодня в 12:20 ~ 2 минуты на чтение 125
В 2019 году коррупционные преступления в Азербайджане нанесли ущерб на сумму 83 миллиона манатов

В 2019 году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана было рассмотрено 8447 обращений граждан.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава управления Кямран Алиев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности управления в 2019 году.

По его словам, 317 из этих обращений были рассмотрены как материалы с преступной составляющей, по 72,90% (231) из них возбуждены уголовные дела. По 27,10% (86) обращений были оформлены прокурорские акты.

3849 обращений поступили на «горячую антикоррупционную телефонную линию» Генпрокуратуры - «161». По 19 из них были возбуждены уголовные дела. Кроме того, для устранения выявленных нарушений закона в различные организации были направлены обращения, в результате принятых мер 47 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении 19 задержанных на месте преступления лиц, а также на основе полученной оперативной информации о коррупционных правонарушениях было возбуждено 49 уголовных дел. Задержаны 17 находившихся в розыске лиц.

В 2019 году следственным отделом Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было завершено следствие по 310 уголовным делам, возбужденным в отношении 497 лиц.

Из них 43 дела в отношении 68 человек возбуждены по факту дачи взятки, 20 дел в отношении 53 человек - по факту получения взятки, 18 дел в отношении 36 человек - по факту использования служебного положения в корыстных целях.

Кроме того, 59 дел в отношении 101 лица возбуждены по факту присвоения и растраты с использованием служебного положения, 69 дел в отношении 55 человек - по факту мошенничества с использованием служебного положения и т.д.

Все эти дела направлены на рассмотрение в суды.

Завершено следствие по 7 уголовным делам, возбужденным по фактам легализации денег и имущества, полученных преступным путем, 3 уголовных дела в отношении трех юридических лиц направлены в суды.

В целом по этим уголовным делам в ходе предварительного следствия обеспечено возмещение физическим и юридическим лицам нанесенного ущерба на сумму 21,8 миллиона манатов из общей суммы причиненного ущерба в 83,2 миллиона манатов. В целом обеспечено возмещение 74,7% нанесенного материального ущерба. Проводятся необходимые мероприятия для возмещения оставшегося ущерба, в частности, наложен арест на имущество стоимостью 40,3 миллиона манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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