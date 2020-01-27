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В 2019 году в Баку заметно снизилось число погибших в ДТП

Сегодня в 13:09 ~ 2 минуты на чтение 115
В 2019 году в Баку заметно снизилось число погибших в ДТП

Дорожная полиция Баку обнародовала статистику дорожно-транспортных происшествий (ДТП), произошедших в столице в 2019 году.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в прошлом году в столице произошло 569 дорожно-транспортных происшествий (на 50 ДТП – 8,1% - меньше, чем в 2018 году).

В них погибли 186 человек, 518 получили травмы.

Отметим, что число погибших и пострадавших в ДТП по сравнению с 2018 годом также уменьшилось – на 26 и 11 человек (12,3% и 2,1) соответственно.

Большинство ДТП произошли из-за превышения скорости (149 ДТП – 26,2%), нарушений правил обгона и выездов на встречную полосу движения (230 ДТП - 40,4%), проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков (45 ДТП – 7,9%).

334 ДТП (58,7% от общего числа ДТП) – автонаезды на пешеходов, что вызывает очень большое беспокойство, ведь в них погибли 122 пешехода, 229 получили травмы. Большинство пешеходов были сбиты на неосвещенных участках дорог или у пешеходных переходов.

В прошлом году в 45 ДТП в Баку с участием малолетних погибли 11 детей, 41 получил травмы. Это на 5 ДТП, двух погибших и одного пострадавшего меньше, чем в 2018 году.

Произошло 33 ДТП с участием автобусов, в них погибли 9 человек, 32 пострадали.

1700 человек управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Управление Государственной дорожной полиции Баку призывает водителей быть внимательными и ответственными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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