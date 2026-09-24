В Баку инструктор по вождению посадил несовершеннолетнего за руль на оживлённом проспекте - ВИДЕО

В Баку человек, представившийся инструктором по вождению, во время занятия допустил нарушение требований закона «О дорожном движении».

Как сообщает Oxu.Az, соответствующие кадры вызвали обсуждение в социальных сетях.

На видео видно, как инструктор посадил за руль несовершеннолетнего и позволил ему управлять автомобилем на проспекте Зии Буньядова, где движение транспорта достаточно интенсивное. При этом он снимал происходящее на видео и впоследствии опубликовал кадры в социальных сетях.

В связи с распространёнными кадрами Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции начало проверку.

Как сообщил Oxu.Az начальник отдела управления Тогрул Насирли, по данному факту будет проведено расследование. После установления личности инструктора в отношении него будут приняты соответствующие меры.