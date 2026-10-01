Лицензии двух небанковских кредитных организаций аннулированы

Правление Центрального банка Азербайджана приняло решение об аннулировании лицензий двух небанковских кредитных организаций.

Как сообщили в Центральном банке, решение принято 29 сентября 2026 года в соответствии со статьей 25 закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях».

В частности, на основании заявления, поступившего от общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «T-Kredit», была аннулирована лицензия № BKT-51, выданная организации 28 июля 2026 года.

Кроме того, Центральный банк аннулировал лицензию № BKT-24, выданную 5 июня 2014 года обществу с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Fintrend». Основанием для принятия данного решения стало представление Центральному банку искаженной отчетности с нарушением установленных пруденциальных требований.

Согласно законодательству, после вступления в силу решения об аннулировании лицензии небанковская кредитная организация должна прекратить свою деятельность и пройти процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.