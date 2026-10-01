Трамп считает, что без него Израиль и Саудовская Аравия исчезли бы

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли, если бы он не занимал пост президента США.

«Я многое сделал для Саудовской Аравии. Я защищаю Саудовскую Аравию. Если бы я не был президентом, Саудовской Аравии бы сейчас не существовало, как и Израиля. Их бы стерли с лица земли», — сказал он в интервью журналу Time.

Трамп добавил, что у него отличные отношения с руководством Саудовской Аравии. «Но помните, не будь меня здесь — не было бы Саудовской Аравии. Не было бы Израиля», — подчеркнул американский президент.