Еврокомиссия консультируется с НАТО по ядерному предупреждению России

Еврокомиссия ведет консультации с НАТО по поводу дипломатического предупреждения России о возможности ядерного ответа в случае любых попыток стран блока блокировать Калининградскую область.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

"Мы, конечно, работаем с НАТО по этой российской угрозе, но мы не можем раскрывать детали", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что об этом послании Еврокомиссия узнала от НАТО и не получала никаких писем со стороны России.

"Нет, не было никаких писем, адресованных Еврокомиссии", - признал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отметил, что ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область установлен нормативными документами России и именно об этом дипломаты РФ напоминают горячим головам в Европе.

Ранее посольство России в Брюсселе сообщило о направлении дипломатического предупреждения правительству Бельгии и штаб-квартире НАТО о том, что "авантюристический и безответственный" курс Брюсселя повышает риск прямого столкновения с РФ и что Россия "использует весь арсенал своих вооружений в случае любых попыток блокады Калининграда".

Источник: ТАСС