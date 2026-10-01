Сеть полос микромобильности в Баку продолжает расширяться - ФОТО

В Баку продолжаются работы по развитию инфраструктуры микромобильности.

В рамках проводимых мероприятий полоса микромобильности была организована на еще одном участке проспекта Бюльбюля. Так, полоса на участке между улицей Мирзааги Алиева и проспектом Нефтчиляр была продлена до улицы Салатын Аскеровой.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, на территории устанавливаются соответствующие дорожные знаки. В ближайшие дни будет осуществлен монтаж защитных барьеров.

В настоящее время протяженность полос микромобильности доведена до 67,5 км. Сеть полос микромобильности будет расширяться в рамках городской концепции.

Расширение инфраструктуры микромобильности также оказывает положительное влияние на рост числа пользователей. Число поездок, совершенных с использованием средств микромобильности на территории Баку, уже превысило полмиллиона. Так, в сентябре 2026 года велосипеды и самокаты заказывали 548 000 раз.

В прошлом месяце число пользователей велосипедов и самокатов составило 264 050 человек, а пройденное расстояние - 2 648 000 км. Это рекордные показатели по количеству заказов, использованию средств микромобильности и пройденному расстоянию.