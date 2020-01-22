В Армении готовятся тайно прослушивать телефонные разговоры

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали по законопроекту, связанному с правом на тайное прослушивание телефонных разговоров граждан.



Парламент Армении во вторник, 21 января, во втором чтении принял проект поправок к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», который больше известен, как «закон о прослушке».

За проект проголосовали 97 депутатов, против – 20, еще 1 парламентарий воздержался.

Согласно поправкам, в рамках оперативно-розыскной работы полиции предоставляется право проводить прослушивание телефонных разговоров без получения специального разрешения.

Прежде правом на «прослушку» обладала только Служба национальной безопасности, а полиция могла проводить подобную деятельность с разрешения спецслужбы. Кроме того, право на «прослушку» было у уголовно-исполнительных учреждений, но с оговоркой: администрация УИУ могла прослушивать только разговоры заключенных на территории самого учреждения.

Напомним, замминистра юстиции Армении Србуи Галян 20 января от имени правительства призвала парламент проголосовать против проекта о «прослушке», разработанного членами фракции «Мой шаг» Арменом Хачатряном и Сипаном Пашиняном. По ее словам, у правительства есть свое предложение – предоставить право на «прослушку» телефонных разговоров частной организации. Фактически, парламент решил не ждать законодательной инициативы кабмина и принял проект депутатов.

1news.az