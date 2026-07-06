Задержано лицо, занимавшееся мотохулиганством и публиковавшее соответствующие видео в соцсетях - ВИДЕО

В Баку задержан мотоциклист, который грубо нарушал правила дорожного движения и занимался мотохулиганством, публикуя соответствующие видео в социальных сетях.

В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной дорожной полиции Хазарского РУП был задержан 21-летний Зульфигар Агазаде.

В отношении него был составлен административный протокол в соответствии с Кодексом об административных проступках и направлен в суд для рассмотрения.

По решению суда Зульфигар Агазаде был подвергнут административному аресту.