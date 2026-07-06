Главу партии «Процветающая Армения» Царукяна задержали и доставят в суд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Следственный комитет Армении сообщил о предъявлении обвинений бизнесмену и лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

Как передают армянские СМИ, согласно версии следствия, в 2022–2024 годах он организовал преступную группу, которая под видом развития торгово‑экономических связей с Ираном создавала совместные компании и злоупотребляла доверием иранских предпринимателей.

Участники схемы приобрели 52 транспортных средства, спецтехнику, топливо и другие товары, которые ввезли в Армению, имитировали хозяйственную деятельность и оформляли подложные таможенные декларации. В результате было похищено имущество на сумму $21,07 млн.

СК утверждает, что Царукян также участвовал в хищении $934 тыс. у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива, после чего средства были интегрированы в оборот его компании для сокрытия происхождения.

Царукяну предъявлены обвинения по двум эпизодам организации мошенничества и двум эпизодам отмывания денег в особо крупных размерах. В рамках расследования проведены обыски более чем по 70 адресам, изъяты документы и транспортные средства, которые следствие считает похищенным имуществом.

20:45

Глава оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмен Гагик Царукян задержан и доставлен в Следственный комитет, заявил его адвокат Ерем Саргсян.

"Гагик Царукян переправлен в Следственный комитет, сегодня его доставят в суд, где решится вопрос ареста", - сказал Саргсян журналистам.

Служба нацбезопасности Армении с утра в понедельник провела обыски в доме и на предприятиях Царукяна по 70 адресам. Обыски продлились около 12 часов, все предприятия принадлежащего Царукяну концерна "Мульти груп" закрыты и опломбированы.

Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, выезд из страны ему запрещен.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Царукян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.