Кадыров заявил о вынужденном участии в выборах главы Чечни

Действующий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 6 июля по итогам конференции регионального отделения партии «Единая Россия» заявил, что вынужденно переизбирается на занимаемый им ныне пост.

«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. <…>. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — приводит его слова ТАСС.

Кадыров также добавил, что власти республики под его руководством не будут вносить глобальных изменений в нынешнюю политику. По его словам, правительство будет продолжать начатую им линию, которая хорошо отлажена и работает «как хорошие часы».