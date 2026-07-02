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В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

First News Media21:00 - 02 / 07 / 2026
В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

Большинство широко используемых влажных салфеток содержат пластиковые волокна. Это делает их прочными, но после того как они становятся отходами, они долго не разлагаются.

Особенно серьезную проблему представляет выброс салфеток в унитаз. Они создают засоры в канализации, а затем попадают в водоемы, становясь источником микропластика. Выбросы парниковых газов в процессе производства лишь усугубляют проблему.

Новое ограничение вступит в силу первым в Уэльсе с 18 декабря 2026 года. В мае 2027 года Англия и Северная Ирландия, а в августе Шотландия запретят продажу влажных салфеток с пластиком.

Ограничение распространяется на детские салфетки, средства для снятия макияжа, влажную туалетную бумагу, антибактериальные салфетки, средства личной гигиены и для уборки дома.

В продаже останутся салфетки без содержания пластика. Также будут сделаны исключения для медицинских изделий, которые смогут распространяться в аптеках и больницах на основе установленных требований.

 

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