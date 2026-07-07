Инфантино сделал заявление на фоне скандала с Трампом и Балогуном

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг нападающего сборной США Фоларина Балогуна, подчеркнув независимость судебных органов организации.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X, Инфантино заявил, что дисциплинарные органы ФИФА действуют автономно, руководствуясь исключительно положениями дисциплинарного кодекса и обстоятельствами каждого конкретного дела.

«Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе действующих правил и конкретных обстоятельств дела. Их независимость имеет важное значение для доверия и целостности футбола, и это всегда должно уважаться», — отметил глава ФИФА.