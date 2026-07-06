В Баку задержали мужчину, применившего насилие против малолетнего в лифте - ВИДЕО

Полиция начала проверку после распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой запечатлено применение физического насилия в отношении несовершеннолетнего в лифте.

Как сообщает Oxu.Az, в результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена - им оказался 29-летний А.Агаларов. Правонарушителя задержали.

С учетом состояния здоровья мужчины принимаются соответствующие меры по его помещению в специализированное медицинское учреждение.