Госкомитет выразил обеспокоенность нападением на ребенка с аутизмом в лифте жилого дома в Баку

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировали распространившиеся в социальных сетях видеокадры, на которых неизвестный толкает ребенка с аутизмом в лифте жилого дома.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Теймур Марданоглу, опубликованные кадры вызывают серьезную обеспокоенность.

По его словам, любое грубое обращение или насилие в отношении детей, особенно детей с аутизмом и другими особенностями развития, является недопустимым. Он подчеркнул, что безразличие к подобным случаям недопустимо, а обеспечение безопасности детей — моральная и социальная ответственность каждого члена общества.

Марданоглу также сообщил, что все обстоятельства инцидента, запечатленного на видео, будут всесторонне изучены компетентными органами. По итогам проверки произошедшему будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства.

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