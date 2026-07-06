После Фатимы скончалась пострадавшая во время атаки на Харьков студентка Нани Адаоби - ФОТО

Студентка Харьковского национального медицинского университета, гражданка Нигерии Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжёлые ранения в результате авиаудара по Харькову, скончалась в больнице в Германии, где проходила лечение.

О смерти студентки сообщили в Харьковском национальном медицинском университете.

Отмечается, что Ннани Адаоби Мериан получила тяжёлые травмы 29 июня в результате российского удара по Харькову. В результате той же атаки погибла азербайджанская студентка университета Фатима Гусейнова, ещё 10 человек получили ранения. Обе студентки в тот день направлялись в университет для получения дипломов.

Сообщается, что сначала пострадавшая проходила лечение в Харькове, затем была переведена в Германию.

По словам родственников, около 90% её тела было обожжено, она потеряла один глаз, получила тяжёлые ожоги дыхательных путей, а также ей ампутировали одну ногу.