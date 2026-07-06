Макрон прибыл в Сирию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 6 июля, прибыл в Сирию.

Об этом сообщает France 24.

По данным Елисейского дворца, визит продлится до 7 июля. Французский лидер намерен выступить в поддержку «свободной Сирии», которая, как отмечают в Париже, должна сыграть роль в «ослаблении напряжённости».

Информация о поездке не разглашалась до прилёта президента по соображениям безопасности.

Это первый визит французского президента в Сирию со времён поездок Николя Саркози в 2008–2009 годах, предшествовавших разрыву отношений после жестокого подавления режимом Башара Асада протестов «Арабской весны» в 2011 году.