Макрон прибыл в Сирию
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 6 июля, прибыл в Сирию.
Об этом сообщает France 24.
По данным Елисейского дворца, визит продлится до 7 июля. Французский лидер намерен выступить в поддержку «свободной Сирии», которая, как отмечают в Париже, должна сыграть роль в «ослаблении напряжённости».
Информация о поездке не разглашалась до прилёта президента по соображениям безопасности.
Это первый визит французского президента в Сирию со времён поездок Николя Саркози в 2008–2009 годах, предшествовавших разрыву отношений после жестокого подавления режимом Башара Асада протестов «Арабской весны» в 2011 году.
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