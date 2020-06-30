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В Азербайджане адвокаты заразились коронавирусом

30 Июня, 2020 в 14:56 ~ 1 минута на чтение 1275
В Азербайджане адвокаты заразились коронавирусом

В Азербайджане коронавирусом заразились адвокаты Чимназ Эйюбова и Рамин Гаджиев.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что инфицированные члены Коллегии адвокатов Чимназ Эйюбова и Рамин Гаджиев лечатся в домашних условиях и борются с болезнью.

«Я поговорил с ними, сказал, что они могут обращаться ко мне в любой момент.

Чимназ Эйюбова сказала мне, что ее состояние удовлетворительное. Я передал ей пожелания здоровья от всех адвокатов. Чимназ ханум очень опытный адвокат, более 20 лет является членом коллегии. Верю, что адвокаты победят болезнь, желаю им здоровья!» - подчеркнул Анар Багиров.

Тимур Рзаев

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