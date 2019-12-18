В Азербайджане имеющие десять детей 32-летний отец и 38-летняя мать не имеют жилья - ВИДЕО

Проживающая в селе Рвауд Лерикского района многодетная семья обратилась за помощью.

Как сообщает 1news.az, об этом говорилось в программе «Bizimlə Sən», транслируемой на канале ATV.

Так, 32-летний отец семейства Сахават Гаджиев и его 38-летняя супруга (имя не называется) имеют 10 детей. Восемь из них – мальчики и две девочки. Шестеро детей учатся в школе, остальные дошколята. Самой младшей – шесть месяцев.

Отец семейства Сахават Гаджиев просит оказать им помощь в постройке жилья, ибо дом, в котором они живут, не принадлежит им.

Отвечая на вопрос, в чем преимущество иметь столько детей, он указал, что главным образом в том, что они помогают друг другу и ему.

Главное же желание детей – получить хорошее образование.

Эльшан Рустамов, Г.Р.