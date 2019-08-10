В Азербайджане мать троих детей сбежала из дома - ФОТО

Жительница исмаиллинского села Галынагадж, уроженка Гейчайского района Азербайджана Парвана Бадалова сбежала из дома.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, мать троих детей П.Бадалова ночью сбежала из дома, взяв самого маленького, грудного ребенка, и оставив записку, что вернется и за другими двумя детьми.

Сотрудники полиции ведут поиски Парваны Бадаловой и просят всех, кто видел ее или имеет какие-то данные о местонахождении женщины, сообщить об этом в МВД по номеру 102.

Тимур Рзаев, Г.Р.