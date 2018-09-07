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В Азербайджане отравилась целая семья

Сегодня в 10:45 ~ 1 минута на чтение 883
В Азербайджане отравилась целая семья

В селе Сейидляр Саатлинского района Азербайджана отравились члены одной семьи.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, жители села Абульфаз Агарза оглу Мамедов (1974 года рождения), его жена Хураман Худа гызы Мамедова (1975 года рождения), их сыновья - Али (2007 года рождения) и двойняшки Вахид и Захид (2009 года рождения) были доставлены в Центральную районную больницу с диагнозом «отравление».

Всем им была оказана первая медицинская помощь, состояние пациентов оценивается как нормальное.

По словам членов семьи, они отравились грибами. По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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