В Азербайджане отравилась целая семья

В селе Сейидляр Саатлинского района Азербайджана отравились члены одной семьи.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, жители села Абульфаз Агарза оглу Мамедов (1974 года рождения), его жена Хураман Худа гызы Мамедова (1975 года рождения), их сыновья - Али (2007 года рождения) и двойняшки Вахид и Захид (2009 года рождения) были доставлены в Центральную районную больницу с диагнозом «отравление».

Всем им была оказана первая медицинская помощь, состояние пациентов оценивается как нормальное.

По словам членов семьи, они отравились грибами. По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.