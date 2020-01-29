В Азербайджане посоветовали приостановить онлайн-заказы товаров из Китая

В связи с угрозой коронавируса Республиканский центр гигиены и эпидемиологии рекомендует приостановить онлайн-заказы товаров из Китая.

Как сообщает АПА, заместитель директора центра Афаг Алиева отметила, что если в Китае введен карантин, то каждый в целях самозащиты должен прекратить совершать онлайн-заказы:

«Эти товары обследуют, проверяют на таможенных пунктах, но все-таки можно ограничить покупки. Потому что даже ВОЗ не обладает исчерпывающей информацией о коронавирусе. Вирус исследуется. Поэтому нужно быть осторожными».

1news.az