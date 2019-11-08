В Азербайджане повышена цена на автомобильное топливо

Компания Azpetrol внесла ясность в вопрос о повышении цены на один из видов автомобильного топлива.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в компании отметили, что устраняется недостаток сжиженного газа на автозаправочных станциях (АЗС) страны.

«На АЗС Azpetrol, расположенных на проспекте Нобеля и в городе Гусар, уже восстановлена продажа сжиженного газа (LPG).

Цена на сжиженный газ повышена с 45 до 65 гяпиков. Цена сформирована на основе цены, за которую нам продает газ поставщик - завод «Məişət Maye Qaz», - отметили в Azpetrol.

В свою очередь, заместитель начальника отдела SOCAR по связям с общественностью и организации мероприятий Ибрагим Ахмедов отметил, что цена регулируется не государством и не SOCAR.

«В настоящее время цену сжиженного газа регулируют сами компании. Мы продавали газ по низкой цене, потому что это было требованием государства. Ранее поставщики покупали сжиженный газ только у нас. А теперь, вероятно, они импортируют. В таком случае изменение цены не исключается», - отметил он.

По его словам, в настоящее время в стране растет потребность в сжиженном газе.

«Нужно учитывать, что этот продукт также используется в качестве сырья в сфере химической промышленности», - добавил И.Ахмедов.

В свою очередь в ЗАО «Məişət Maye Qaz» отметили, что повышение цены связано с тем, что завод стоит на ремонте, и за это время сжиженный газ импортируется в страну.

«Ремонтные работы на заводе уже завершены, и в ближайшее время будет восстановлена продажа сжиженного газа по старой цене», - говорится в информации.

1news.az