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В Азербайджане резко понизится температура воздуха, ожидается штормовой ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня в 17:32 ~ 1 минута на чтение 985
В Азербайджане резко понизится температура воздуха, ожидается штормовой ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ожидаемом резком снижении температуры воздуха.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минэкологии, в Баку и на Абшеронском полуострове начиная со второй половины четверга, 9 июля, и вплоть до вечера субботы, 11 июля, будет преобладать северо-западный ветер скоростью от 15-18 до 20-23 метров в секунду (крепкий и штормовой ветер). Температура воздуха понизится на 6-8 градусов.

В районах Азербайджана, начиная с западных и северных, будет нестабильная погода, ожидаются дожди и грозы, местами интенсивные ливни и град.

Скорость западного ветра составит от 15-20 до 23-28 метров в секунду, температура воздуха понизится на 5-8 градусов. Уровень воды в реках поднимется, в горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.

Тимур Рзаев

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