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В Азербайджане в июне соцвыплаты получили более 3 миллионов человек 

Сегодня в 14:29 ~ 1 минута на чтение 143
В Азербайджане в июне соцвыплаты получили более 3 миллионов человек 
Госфонд занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в июне осуществил социальные выплаты более 3 миллионам человек. 
 
Как сообщили 1news.az в министерстве, из них 1 264 000 получили пенсии, 421 000 - пособия, 300 000 - стипендии, более 350 000 членов 84 000 семей - адресную соцпомощь. 
 
В июне число получивших соцвыплаты было на 7,4% (161 000 человек) выше по сравнению с июнем 2019 года. На финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной соцпомощи было направлено 480 000 000 манатов, что на 19,25% (77 500 000 манатов) больше, чем в июне прошлого года. 
 
Тимур Рзаев

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