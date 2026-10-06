В Сабирабаде 17-летний парень похитил 14-летнюю девочку.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел на территории района. 17-летний местный житель похитил 14-летнюю девочку с целью женитьбы (создания семьи).

1 октября об этом поступила информация в Сабирабадский районный отдел полиции. В связи с поступившим обращением 2 октября они были обнаружены сотрудниками полиции и возвращены своим семьям.

По факту продолжаются соответствующие следственные мероприятия (разбирательство).