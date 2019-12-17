В Азербайджане в связи с выборами будет создан независимый медиа-центр

В связи с проведением в Азербайджане внеочередных парламентских выборов будет создан независимый медиа-центр.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.

Он напомнил, что подобные медиа-центры традиционно создаются на парламентских выборах.

«Медиа-центр будет создан в ближайшие дни», - сказал он, отметив, что представители международных организаций высоко оценивают подобный опыт АР.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.