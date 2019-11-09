В Азербайджанской армии проходит день открытых дверей - ФОТО

Сегодня, 9 ноября, в связи с Днем Государственного флага в Азербайджанской армии проводятся день открытых дверей и церемония принятия присяги.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в воинских частях для родителей и родственников солдат проводится день открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях - церемония принятия присяги молодыми солдатами.

Родственники солдат и представители общественности знакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посещают служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках дня открытых дверей командование воинских частей проводит встречи с родителями, в ходе которых обсуждаются все интересующие их вопросы. По случаю Дня Государственного флага будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

Тимур Рзаев, Э.Т.