53 кирпича с метамфетамином: в Нахыване задержан крупный груз психотропных веществ - ФОТО

Азербайджанские таможенники пресекли попытку контрабанды через территорию страны особо крупной партии психотропных веществ транзитным путем.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля, проведенных сотрудниками Нахичеванского главного таможенного управления, в грузе «битума в застывшем состоянии» был обнаружен метамфетамин.

Так, на таможенном посту «Джульфа» транспортное средство с грузом «битума в застывшем состоянии», следовавшее из Исламской Республики Иран транзитом через территорию Азербайджана в Турецкую Республику, было привлечено к таможенному контролю.

Транспортное средство проверили с применением стационарной рентгеновской установки и служебной собаки кинологической службы. В ходе проверки в грузе были выявлены спрятанные свертки.

При осмотре в 53 упаковках «кирпичной» формы было обнаружено особо крупное психотропное вещество - метамфетамин общей чистой массой 45 килограммов 201,395 грамма.

По данному факту ведется расследование.