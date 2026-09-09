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Пакистан встает на защиту Саудовской Аравии: Мекканский пакт проходит первое испытание

First News Media19:45 - Сегодня
Пакистан встает на защиту Саудовской Аравии: Мекканский пакт проходит первое испытание

Подписанное в августе между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном «Мекканское соглашение» изначально позиционировалось как оборонительный механизм, призванный укрепить безопасность его участников.

Однако на фоне продолжающихся ударов со стороны Ирана и хуситов по Саудовской Аравии договор столкнулся с главным вопросом: готовы ли его участники перейти от политических заявлений к реальной военной поддержке союзника?

Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне морской блокады и продолжающихся атак  йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Саудовской Аравии. Атаки затрагивают порты, аэропорты и объекты нефтяной инфраструктуры. Хуситы заявляют о десятках операций против саудовских целей.

Для Эр-Рияда эта угроза имеет не только военное, но и экономическое значение. Красное море является важным маршрутом для экспорта саудовской нефти, а Баб-эль-Мандебский пролив — одной из ключевых артерий международной торговли. Дальнейшая эскалация способна создать дополнительные риски для энергетических поставок и морского судоходства.

На этом фоне заявление министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа может стать одним из первых серьезных испытаний нового оборонного соглашения.

Пакт проходит первое испытание

«Мекканское соглашение» было подписано 7 августа Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Его ключевым положением стал принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного из участников рассматривается как нападение на всех трех.

При этом стороны подчеркивают, что договор носит оборонительный характер и не направлен против какого-либо конкретного государства. Документ также открыт для присоединения других стран региона.

Именно этот пункт теперь приобретает особое значение. Если изначально пакт рассматривался как часть долгосрочного формирования новой региональной системы безопасности, то атаки на Саудовскую Аравию создают для него первую практическую ситуацию, в которой предстоит определить, что именно означает коллективная оборона.

Почему важен Пакистан?

Для Исламабада нынешняя ситуация особенно значима. Пакистан еще до создания трехстороннего пакта имел тесные оборонные отношения с Саудовской Аравией. В прошлом году страны заключили соглашение о стратегической взаимной обороне, вступившее в силу в начале 2026 года.

Таким образом, «Мекканское соглашение» стало продолжением уже существующего военно-политического взаимодействия между двумя государствами.

Возможности участников при этом существенно различаются. Пакистан располагает одной из крупнейших армий региона, значительным военным опытом и остается единственным мусульманским государством, обладающим ядерным оружием. Саудовская Аравия, в свою очередь, обладает значительными финансовыми и энергетическими ресурсами, а Турция — развитым военно-промышленным комплексом и опытом производства беспилотников, кораблей, бронетехники и других вооружений.

Именно сочетание этих возможностей стало одной из причин, по которым соглашение начали называть возможным прообразом «мусульманского НАТО». Однако полноценным аналогом Североатлантического альянса оно пока не является: участники имеют разные стратегические приоритеты, а механизм коллективной обороны еще не проходил проверку реальным конфликтом.

 От сдерживания к военной помощи

Главный вопрос теперь заключается в том, что произойдет, если атаки хуситов продолжатся.

Прямое военное вмешательство Пакистана при этом не обязательно означает немедленное начало полномасштабной войны. Принцип коллективной защиты допускает различные формы поддержки — от усиления противовоздушной обороны и обмена разведданными до защиты морских маршрутов и размещения военных подразделений.

Для Исламабада это особенно важно, поскольку его главным стратегическим вызовом традиционно остается Индия. Втягивание в масштабный ближневосточный конфликт способно создать для Пакистана дополнительные военные, экономические и дипломатические риски.

В то же время отсутствие реакции на угрозу Саудовской Аравии может ослабить доверие к самому пакту. Если коллективная оборона останется лишь политической декларацией, ее сдерживающий эффект будет ограничен.

Поэтому нынешний кризис становится проверкой не только готовности отдельных государств оказать помощь союзнику, но и самой способности соглашения выполнять функцию механизма сдерживания.

 Возможность расширения

Еще один фактор, способный изменить значение пакта, — возможность присоединения новых участников. Турецкая сторона ранее заявляла, что соглашение открыто для других государств региона.

Расширение блока может увеличить его политический и военный вес, а также создать дополнительные возможности для сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Турецкие технологии, саудовские инвестиции и пакистанские производственные возможности потенциально позволяют участникам развивать совместные проекты в области вооружений и военной техники.

Однако главным показателем жизнеспособности соглашения станет не количество его участников, а их готовность действовать в случае реальной угрозы.

Именно поэтому продолжающиеся атаки хуситов приобретают принципиальное значение. Саудовская Аравия уже сталкивается с ударами по своей территории и критически важной инфраструктуре, а новый оборонный договор впервые оказался в ситуации, когда его положения могут потребовать практического применения.

На этом фоне министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сделал наиболее четкое на сегодняшний день заявление о готовности Исламабада выполнять обязательства перед Эр-Риядом.

«Не должно быть никаких сомнений в этом. Мы связаны обязательствами по условиям этого соглашения и, при необходимости, будем соблюдать их», — подчеркнул он.

Именно теперь региону предстоит увидеть, что в действительности означает это обязательство.

 Ляман Гасанова

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