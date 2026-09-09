В Азербайджане усилят контроль за идентификацией и убоем животных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) расширяет меры контроля и регулирования в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, создания системы прослеживаемости продукции животного происхождения, а также обеспечения населения безопасными и качественными мясом и мясной продукцией.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Отметим, что идентификация всех животных, находящихся на территории страны, является обязательным условием обеспечения прозрачности пищевой цепи, эффективной борьбы с заболеваниями животных и прослеживаемости продукции. Фермеры и предприниматели, занимающиеся животноводством, должны максимально ответственно подходить к этому процессу. Идентификация животных способствует поддержанию эпизоотического благополучия, своевременному предотвращению заболеваний, а также позволяет установить происхождение продукции и сырья животного происхождения, поступающих в продажу.

В AQTA подчеркивают, что убой животных должен осуществляться исключительно на пунктах убоя, соответствующих требованиям законодательства и располагающих необходимыми санитарно-гигиеническими условиями, системами охлаждения и ветеринарным контролем. Убой животных на улицах, обочинах дорог, в антисанитарных условиях и в местах, не имеющих соответствующего разрешения, категорически недопустим.

Подчеркивается, что в то же время важным приоритетом является создание новых пунктов убоя под ветеринарным контролем в регионах, где такие объекты отсутствуют. В связи с этим AQTA призывает представителей местных исполнительных органов и предпринимателей к тесному сотрудничеству. Создание предпринимателями в регионах современных пунктов убоя, а также оказание местными исполнительными органами необходимой организационной и инфраструктурной поддержки позволит предотвратить случаи незаконного убоя животных.

«Призывает всех участников пищевой цепи строго соблюдать требования продовольственной безопасности, проявлять ответственность и поддерживать проводимые в этом направлении реформы» - отмечают в AQTA.