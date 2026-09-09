Украина заявила об ударе по «Адмиралу Эссену» в Новороссийске

Украинские силы нанесли удар по инфраструктуре российской военно-морской базы в Новороссийске, а также по фрегату «Адмирал Эссен».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в результате атаки на палубной надстройке корабля возник пожар.

«Адмирал Эссен» является носителем крылатых ракет «Калибр». В ГУР также заявили, что в августе украинские силы уже поражали российские ракетоносители «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также патрульный корабль «Василий Быков».