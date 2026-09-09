 Джон Малкович отменил выступление в Тель-Авиве - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
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Джон Малкович отменил выступление в Тель-Авиве - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Джон Малкович отменил выступление в Тель-Авиве - ПОДРОБНОСТИ

Всемирно известный американский актёр театра, кино и телевидения Джон Малкович отменил запланированное на следующий год выступление спектакля The Music Critic в Израиле из-за несанкционированного пресс-релиза, в котором актеру были ложно приписаны определенные высказывания.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter. 

Сообщается, что Дж.Малкович должен был 13 апреля вернуться в Тель-Авив с сатирическим музыкально-театральным спектаклем The Music Critic – автором и создателем постановки является российско-немецкий скрипач и композитор еврейского происхождения Алексей Игудесман.

В пресс-релизе, распространенном 5 сентября, Дж.Малковичу приписали слова о том, что он «очень рад вернуться в Израиль» и с нетерпением ждет встречи с «теплой израильской публикой», к которой испытывает «сильную близость и солидарность».

Однако Малкович заявил, что узнал об этом сообщении только после того, как прочитал публикацию The Hollywood Reporter, первоначально вышедшую в The Jerusalem Post. По словам актера, он никогда не давал разрешения на распространение этого заявления в пресс-релизе, направленном в The Jerusalem Post, и именно поэтому принял решение отменить свое выступление. 

«PR-компания, нанятая израильским промоутером, подготовила для статьи цитату, приписав ее мне, хотя я никогда не делал приведенных в ней заявлений и со мной не консультировались до их публикации», - заявил Джон Малкович в комментарии The Hollywood Reporter.

«Я не произносил этих фраз, они совершенно точно не были мной одобрены и не отражают моих чувств. То, что их опубликовали как мои прямые цитаты, неприемлемо и недопустимо. По этой причине я решил, что не могу участвовать в выступлении в Тель-Авиве», - подчеркнул актер.

Актер также пояснил следующее: «Мое выступление в любой стране, даже в моей собственной, не означает одобрения политики этой страны, ее действий или ее избранных либо неизбранных лидеров. Мои выступления также не означают поддержки или так называемой «солидарности» с какой-либо конкретной политической причиной, убийством невинных людей, террористическими актами или любыми другими проявлениями варварства».

Отмечается, что израильская PR-компания, занимавшаяся информационным сопровождением спектакля, выпустила уточнение и принесла извинения за «ошибочное» приписывание Джону Малковичу этих высказываний. «Господин Малкович не делал, не предоставлял, не санкционировал и не одобрял это заявление, равно как и оно не было согласовано с его представителями», - говорится в заявлении компании, принесшей извинения актеру и сожаления в связи с произошедшей ситуацией. 

The Jerusalem Post также внесла изменения в свою публикацию, добавив редакционную пометку: «Заявление, приписанное Малковичу, было удалено из материала после подтверждения того, что на самом деле оно ему не принадлежит. Алон Юрик, израильский продюсер спектакля, пояснил, что в первоначальном пресс-релизе в результате недопонимания была приведена неверная цитата, и принес извинения за допущенную ошибку».

Известно, что ранее Джон Малкович посещал Израиль в 2008 году в качестве почетного гостя Иерусалимского кинофестиваля. В 2013 году он вновь приехал в страну, чтобы выступить со спектаклем The Infernal Comedy: Confessions of a Serial Killer на Международном фестивале камерной музыки в Эйлате и в Тель-Авивском музее искусств.

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