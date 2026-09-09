 В Азербайджане стартует электронная регистрация детей в частные детсады – ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане стартует электронная регистрация детей в частные детсады – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:05 - Сегодня
В Азербайджане стартует электронная регистрация детей в частные детсады – ВИДЕО

Начинается регистрация детей в частные детские сады в рамках государственно-частного сотрудничества в сфере дошкольного образования.

Стартует электронная регистрация детей в частных дошкольных образовательных учреждениях, отобранных в рамках конкурса по финансированию на основе сотрудничества родителей, государства и частного сектора в сфере дошкольного образования, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство науки и образования. 

Родители смогут зарегистрировать своих детей через платформу mygov с 15:00 14 сентября до 15:00 25 сентября.

Для того чтобы сделать процесс электронной регистрации более понятным и доступным для родителей, опубликован информационный видеоролик, представленный для просмотра ниже. 

Отмечается, что основной целью новой модели финансирования является расширение охвата дошкольным образованием в 2026–2027 учебном году, создание для родителей дополнительных возможностей выбора, повышение доступности услуг дошкольного образования и развитие государственно-частного сотрудничества.

 

 

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