С могилы известного журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф - ФОТО
С могилы известного азербайджанского журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф.
Стало известно, что инцидент произошел утром 9 сентября на Второй Аллее почетного захоронения (Гурд гапысы).
Установленный на надгробном камне барельеф изображал две страницы газет «Azərbaycan gəncləri» («Молодежь Азербайджана») и «Azadlıq» («Свобода»), которыми в свое время руководил Наджаф Наджафов.
Как передает 1news.az, по информации Trend, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, по подозрению в совершении этого деяния был задержан Ульви Казымов (1973 года рождения).
В ходе расследования было также установлено место, куда продали похищенный барельеф. Он был изъят в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра выяснилось, что барельеф распилили на части.
По факту возбуждено уголовное дело, следствие и необходимые оперативные мероприятия продолжаются.
Отметим, что в 1980–1990-х годах Наджаф Наджафов был редактором газет «Azərbaycan gəncləri» и «Azadlıq».
Он скончался в 1999 году.