 С могилы известного журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф - ФОТО | 1news.az | Новости
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С могилы известного журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф - ФОТО

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
С могилы известного журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф - ФОТО

С могилы известного азербайджанского журналиста Наджафа Наджафова похищен бронзовый барельеф.

Стало известно, что инцидент произошел утром 9 сентября на Второй Аллее почетного захоронения (Гурд гапысы).

Установленный на надгробном камне барельеф изображал две страницы газет «Azərbaycan gəncləri» («Молодежь Азербайджана») и «Azadlıq» («Свобода»), которыми в свое время руководил Наджаф Наджафов.

Как передает 1news.az, по информации Trend, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, по подозрению в совершении этого деяния был задержан Ульви Казымов (1973 года рождения).

В ходе расследования было также установлено место, куда продали похищенный барельеф. Он был изъят в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра выяснилось, что барельеф распилили на части.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие и необходимые оперативные мероприятия продолжаются.

Отметим, что в 1980–1990-х годах Наджаф Наджафов был редактором газет «Azərbaycan gəncləri» и «Azadlıq».

Он скончался в 1999 году.

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