Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Александра Шаровского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Народного артиста Александра Шаровского.

В некрологе говорится:

«Культурная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 9 сентября 2026 года на 79-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского театрального искусства, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, Народный артист Александр Яковлевич Шаровский.

Александр Шаровский родился 10 февраля 1948 года в городе Баку. После окончания средней школы он в 1968-1973 годах получил высшее образование на факультете английского языка и литературы Азербайджанского педагогического института иностранных языков.

Начав трудовую деятельность еще в студенческие годы в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, Александр Шаровский посвятил жизнь театральному искусству. Начиная с 1976 года, на протяжении полувека, он работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна актером, ассистентом режиссера и режиссером-постановщиком, а с 1993 года занимал должность главного режиссера.

Как мастеру, умело сочетавшему классические традиции театра с современными тенденциями его развития, Александру Шаровскому принадлежат большие заслуги в достижениях азербайджанского сценического искусства. На театральной сцене он создавал образы, отличавшиеся своей естественностью. Благодаря его непрерывному творческому поиску в качестве режиссера поставленные им многочисленные спектакли по выдающимся образцам азербайджанского и мирового драматургического наследия отличались ярким сценическим решением и были высоко оценены в театральной среде. Эти спектакли с успехом демонстрировались в престижных театрах и за пределами нашей страны, внося вклад в пропаганду азербайджанской культуры.

Александр Шаровский также был известен широкой общественной деятельностью. В качестве члена Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма и руководителя Религиозной общины европейских евреев Баку он прилагал все усилия для донесения азербайджанских реалий до мировой общественности и сохранения мультикультуральных ценностей в нашей стране.

Заслуги Александра Шаровского в развитии азербайджанской культуры были по достоинству оценены государством. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный артист» (1987) и «Народный артист» (1998), награжден высокими наградами Азербайджанской Республики – орденами «Шохрат» (2008), «Шараф» (2018) и «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» (2023).

Светлая память об известном мастере и общественном деятеле, отзывчивом человеке Александре Яковлевиче Шаровском навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Да упокоится его душа с миром!»