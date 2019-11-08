В Бакинском метро построят двухуровневые станции

В Бакинском метро будут построены двухуровневые станции по аналогии с московским метро.

Об этом Report сообщил главный инженер ЗАО «Бакинский метрополитен» Алихан Османов.

По его словам, в будущем все пересадочные станции будут двухуровневыми: «Мы планируем построить несколько пересадочных станций, каждая из которых будет иметь по 2-3 яруса. Одну часть уже построили на «Ази Асланова», строительство продолжается».

Кроме того, он сообщил, что двухуровневая станция B-3 будет построена на фиолетовой ветке, станция B-4 - на желтой.

Представитель Бакинского метрополитена также допустил строительство станции на эстакадах в окрестностях Баку: «Мы можем использовать опыт Дубая при прокладке метро в Сумгайыт, Шихов, Алят. На этих территориях нет такой плотности населения, как в столице. Мы планируем довести число станций до 75. К тому времени город расширится. Сейчас расширение идет в сторону Пираллахы, Мярдакян и в южном направлении.

Мы можем перенять опыт Москвы. Там строят 10-12 станций в год. Сначала строится станция, а затем вокруг нее - микрорайон. Проще строить дома и продавать квартиры в районе, где есть метро. Но, к сожалению, у нас эта практика не применяется. Каждый покупает участок земли и строит дом там, где нет воды, газа, дорог и метро».

А.А., Э.Т.