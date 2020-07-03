В Баку больной коронавирусом, зная о диагнозе, гулял в магазине – ВИДЕОФАКТ 

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Житель Сабаильского района Баку, инфицированный коронавирусом, грубо нарушил правила карантина.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, из-за положительного теста на COVID-19 Исрафил Мусаев (1946 года рождения), проживающий на улице Расула Рзы в самом центре столицы, был направлен на изоляцию и лечение в домашних условиях.

Однако он самовольно покинул место жительства и пошел в магазин, чем подверг опасности здоровье и жизнь других людей.

Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу и доставили домой, сделав последнее предупреждение. Также была проведена полная дезинфекция помещения магазина, в который заходил инфицированный.

Тимур Рзаев