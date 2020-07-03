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В Баку больной коронавирусом, зная о диагнозе, гулял в магазине – ВИДЕОФАКТ 

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 1523
В Баку больной коронавирусом, зная о диагнозе, гулял в магазине – ВИДЕОФАКТ 
Житель Сабаильского района Баку, инфицированный коронавирусом, грубо нарушил правила карантина. 
 
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, из-за положительного теста на COVID-19 Исрафил Мусаев (1946 года рождения), проживающий на улице Расула Рзы в самом центре столицы, был направлен на изоляцию и лечение в домашних условиях. 
 
Однако он самовольно покинул место жительства и пошел в магазин, чем подверг опасности здоровье и жизнь других людей. 
 
Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу и доставили домой, сделав последнее предупреждение. Также была проведена полная дезинфекция помещения магазина, в который заходил инфицированный. 
 
Тимур Рзаев
 

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