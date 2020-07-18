В Баку девушка обвинила сотрудника полиции в том, что тот преследует ее - ФОТО

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Одна из пользователей соцсети Facebook, жительница Баку Севда Махмудова распространила в соцсети сообщение, в котором фактически обвинила сотрудника полиции в том, что тот ее преследует.

Как сообщает 1news.az, по ее словам, у станции метро «Кероглу» сотрудник полиции по имени Захир Аббасов проверил по удостоверению личности наличие у нее разрешения на передвижение в карантин, а затем сохранил ее данные.

«Позже он написал мне сообщение в соцсети, желая познакомиться. Подобное поведение допускается только в отношении девушек, и я не хочу, чтобы меня беспокоили сотрудники полиции», - заявила С.Махмудова, которая обратилась к МВД с просьбой разобраться в ситуации.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана 1news.az сообщили, что этот вопрос находится на контроле у руководства МВД, дано поручение провести разбирательство.

«Если сказанное подтвердится, в отношении сотрудника полиции будут приняты самые строгие меры», - подчеркнули в МВД АР.

Тимур Рзаев