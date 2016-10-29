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В Баку началось переселение жильцов из 8-ми аварийных зданий

Сегодня в 14:18 ~ 1 минута на чтение 390
В Баку началось переселение жильцов из 8-ми аварийных зданий

В восьми аварийных зданиях Сабунчинского района Баку началось выселение жильцов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти Баку.

В ИВ сказали, что срок эксплуатации зданий закончился, и комиссия посчитала их непригодными для проживания.

Поэтому начался процесс переселение семей из этих зданий, который завершится в ближайшее время, после чего аварийные здания будут снесены.

Как говорится в сообщении, это здания по адресу улица Нариманова, дом шесть в поселке Забрат, улица А. Асадуллаева, 27 в поселке Сабунчи, улица М.Расулзаде, тупик три, дом два, улица Б. Буниятова, 7 «А», улица Второго Апреля, д. 8 «А», улица Второго Апреля, дом 18, улица Д. Пишевари, 13 «Q» и улица Д.Пишевари, 15 Сабунчинского района Баку.

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