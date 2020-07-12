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В Баку налагается штраф за неиспользование медицинских масок в закрытых помещениях - ФОТО

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 48
В Баку налагается штраф за неиспользование медицинских масок в закрытых помещениях - ФОТО
В Баку продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых помещениях, а также на дорогах с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), доводится до сведения граждан необходимость использовать средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, соблюдать правила в закрытых помещениях.
 
При выявлении в ходе проверок лиц, покинувших места проживания без соответствующего разрешения, а также тех, кто не использует средства защиты, в том числе медицинские маски, налагается штраф.
 
Эльшан Рустамов

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