США уничтожили пять иранских танкеров, Иран заявил об ударе по базе в Иордании

Американские военные сообщили во вторник, что уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в ответ на попытку удара по кораблю ВМС США. Иран, в свою очередь, заявил, что нанёс удары по базе, используемой американскими силами в Иордании.

Как отмечают аналитики, иранское руководство занимает всё более агрессивную позицию на фоне растущего экономического давления и опасений, что контроль Тегерана над Ормузским проливом ослабевает. По их оценке, Иран рассматривает эскалацию как основной рычаг в противостоянии с США, а недавние столкновения могут вновь привести к полномасштабной войне.

Удары были нанесены через три дня после первой известной попытки Ирана атаковать американское военное судно.

В воскресенье спикер парламента и главный переговорщик Ирана Мохаммед Багер Галибаф заявил депутатам, что эпоха «соразмерных ответов» на американские удары завершилась. Глава службы безопасности Ирана Мохсен Резаи объявил о планах ввести «запретную зону» для судоходства в Персидском заливе, которая выходила бы за рамки усилий страны по контролю над Ормузским проливом.

Резаи не привёл деталей плана. По словам тегеранского эксперта по международным делам Мохамеда Гадери, замысел состоит в том, чтобы повысить издержки для судов, проходящих пролив в сопровождении американских военных кораблей, и предупредить их, что безопасность не гарантирована и после прохода. «Соблюдение новых правил Ирана может быть условием безопасного прохода без последствий», — сказал он.

Иран в основном выдержал военную кампанию, начатую США и Израилем в феврале, однако война на истощение создала экономическую угрозу. Американская военно-морская блокада лишила Тегеран возможности экспортировать значительную часть нефти — основного источника доходов страны. Во вторник правительство повысило часть цен на бензин из-за нехватки топлива; этот шаг, как ожидается, усилит напряжённость в стране, которая уже сталкивается с высокой инфляцией, безработицей и быстрым обесцениванием национальной валюты.

Одновременно сопровождение американскими военными кораблями позволило небольшому числу танкеров проходить через Ормузский пролив, что подрывает объявленное Ираном закрытие водного пути, вызвавшее резкий рост мировых цен на нефть. Число проходящих судов невелико, а операция крайне затратна для США, но она удержала цены от дальнейшего роста.

«Как вернуть себе инициативу? Эскалацией», — сказал аналитик по Ирану из Geneva Graduate Institute Фарзан Сабет. По его словам, Тегеран, вероятно, попытается усилить военное противостояние, стремясь при этом избежать возвращения к полномасштабной войне, в расчёте на рост мировых цен на нефть или полное перекрытие Ормузского пролива.

Старший аналитик International Crisis Group Хамидреза Азизи считает существенной эскалацией попытку Ирана поразить баллистическими ракетами два американских военных корабля. Ранее иранские силы не предпринимали серьёзных попыток атаковать корабли ВМС США. «Эти расчёты, очевидно, изменились», — сказал он, добавив, что обе стороны пытаются обозначить собственные «красные линии» и максимально отодвинуть «красные линии» противника.

По словам Азизи, до начала войны в США не считали, что Иран способен с высокой точностью поражать американские военные базы в регионе, однако в последние месяцы Тегеран это продемонстрировал, в том числе ударом по американской базе в Иордании в июле, в результате которого погибли двое американских военнослужащих.

Во вторник государственное информационное агентство IRNA сообщило, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили американский подводный дрон Dive-LD. В Центральном командовании ВС США заявили, что речь идёт об устаревшей модели, вышедшей из строя, которая «не собирала чувствительных данных и не несла засекреченного гидроакустического или радиолокационного оборудования».

Высокопоставленные иранские официальные лица говорили, что готовы обсуждать возвращение к меморандуму о взаимопонимании, остановившему войну в апреле и призванному привести к переговорам по ядерной сделке. Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах, предпочитая стратегию истощения и экономического удушения Ирана.

Руководство Ирана полагает, что нынешний момент может быть наиболее подходящим для повышения ставок — в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре, когда непопулярная война может навредить Трампу и Республиканской партии. «Все признаки указывают на решающий момент», — сказал аналитик по Ирану, редактор регионального новостного сайта Amwaj.media Мохаммад Али Шабани, добавив, что не уверен, будут ли иранцы ждать окончания выборов, если дипломатия провалится.

Профессор Тегеранского университета Хади Борхани отметил, что иранские власти опасаются, что Израиль может использовать внутреннее недовольство для поддержки диссидентов или мятежа. Он сослался на заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который на этой неделе сказал: «Ещё есть что завершить. Я имею в виду прежде всего свержение режима. Этот режим в Иране — его конец близок».

В декабре прошлого года валютный кризис вызвал общенациональные демонстрации, которые силы безопасности подавили с применением смертельной силы.

Обострение происходит на фоне новой напряжённости в регионе: союзные Ирану йеменские хуситы во вторник нанесли удары, в результате которых десятки человек получили ранения на юге Саудовской Аравии, а королевство пообещало ответить.