«Зелёный театр» и Бакинский городской муниципальный театр переданы Минкультуры

Бакинский концертный комплекс «Зелёный театр» и Бакинский городской муниципальный театр вместе с находящимся у них имуществом переданы в подчинение Министерства культуры Азербайджана.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерствам экономики и культуры, а также Исполнительной власти города Баку поручено урегулировать все вопросы, связанные с реализацией постановления, в соответствии с законодательством.