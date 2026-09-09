 Суд по делу о пожаре в Ясамале, в котором погибли 3 человека: Обвиняемый признал вину | 1news.az | Новости
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Суд по делу о пожаре в Ясамале, в котором погибли 3 человека: Обвиняемый признал вину

First News Media20:40 - Сегодня
Суд по делу о пожаре в Ясамале, в котором погибли 3 человека: Обвиняемый признал вину

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу о пожаре в жилом доме в Баку, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает 1news.az, очередное заседание по уголовному делу директора клиники «Loft Dent» Бахруза Пашаева состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова.

На заседании был оглашён обвинительный акт, подготовленный государственным обвинителем. Согласно обвинению, Бахруз Пашаев нарушил правила пожарной безопасности в нежилом помещении, которое арендовал в подвале жилого дома в Ясамальском районе.

По версии обвинения, Бахруз Пашаев, являясь также директором ООО «Taxes Group», организовал установку на данной территории зарядных станций для электромобилей марки «iVolt».

Согласно материалам дела, при проведении работ не были учтены технические условия и соответствующие разрешения, установленные ОАО «Азеришыг» и Министерством энергетики. Кроме того, к прокладке электролиний, как утверждается, не были привлечены специалисты с соответствующей электротехнической квалификацией.

В обвинительных материалах отмечается, что в результате этих нарушений произошёл пожар, в котором погибли три человека.

В ходе процесса также были установлены потерпевшие. Суд огласил их персональные данные, а также сообщил общий размер ущерба, причинённого в рамках уголовного дела.

Бахруз Пашаев признал предъявленное ему обвинение и заявил, что считает себя виновным.

Следующее судебное заседание назначено на 7 октября в 15:30. Ожидается, что на нём Бахруз Пашаев будет допрошен.

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