 За медали «Большого шлема» в Будапеште поборются 16 азербайджанских дзюдоистов | 1news.az | Новости
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За медали «Большого шлема» в Будапеште поборются 16 азербайджанских дзюдоистов

First News Media20:21 - Сегодня
За медали «Большого шлема» в Будапеште поборются 16 азербайджанских дзюдоистов

11-13 сентября в венгерской столице пройдет турнир по дзюдо «Большой шлем».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной федерации, Азербайджан будет представлен на соревнованиях 16 мастерами татами в 11 весовых категориях. Из них 12 - мужчины, 4 - женщины.

В состязаниях мужчин выступят Мурад Мурадлы и Бабарагим Мирзоев (оба - 60 кг), Рашад Елкиев и Низами Имранов (оба - 66 кг), Кямран Сулейманов и Рашид Мамедалиев (оба - 73 кг), Хидаят Гейдаров и Вюсал Галандарзаде (оба - 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Аждар Багиров (100 кг), Джамал Гамзатханов и Кенан Насибов (оба – +100 кг).

Среди женщин будут участвовать Кенюль Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг), Судаба Агаева (70 кг) и Мадина Кайсионова (+78 кг).

Руководить сборной Азербайджана будут главный тренер мужской команды Ричард Траутман, старшие тренеры Эльхан Мамедов и Роберт Кравчик, главный тренер женской команды Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

На соревнованиях в числе арбитров также будет судья международной категории «А», член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана Назим Умбаев.

Отметим, что в турнире, где разыгрываются лицензионные очки на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028, примут участие свыше 500 спортсменов из 70 стран.

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