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The Liberum: «Применяются ли западными СМИ двойные стандарты в отношении Азербайджана?»

First News Media21:40 - Сегодня
The Liberum: «Применяются ли западными СМИ двойные стандарты в отношении Азербайджана?»

В издании The Liberum вышла статья руководителя отдела Центра анализа международных отношений (AIR Center) и преподавателя Университета Хазар в Баку доктора Васифа Гусейнова под заголовком «Применяются ли западными СМИ двойные стандарты в отношении Азербайджана?».

В статье говорится:

"В международных отношениях то, как пишут о стране, зачастую имеет не меньшее значение, чем то, что она делает. За последние десять дней в нескольких крупных западных СМИ — в частности, польском TVP World, британской The Independent, Русской службе BBC и The Guardian — практически одновременно вышли материалы, так или иначе затрагивающие Азербайджан. Для формирования объективного понимания важно определить стандарты — такие как фактическая точность, контекст и сбалансированность взглядов, — которыми должно руководствоваться освещение Азербайджана, чтобы обеспечить последовательность и достоверность журналистики.

Баку возмущает не сам факт того, что его деятельность подвергается критике. Азербайджан — страна, имеющая существенное значение, находящаяся на пересечении интересов европейской энергетической безопасности, каспийской транспортной связанности и хрупкого мирного процесса с Арменией, — должен быть готов к пристальному вниманию.

Недовольство гораздо более узкое и конкретное: в некоторых из этих материалов, по всей видимости, был пропущен этап, на котором обычно настаивает профессиональная журналистика, — обращение к другой стороне и отражение её позиции.

Возьмём рецензию The Guardian на документальный фильм о Карабахской войне. Рецензия на фильм по своему жанру является эстетической оценкой, а не журналистским расследованием. Никто не ожидает от кинокритика проведения дипломатических консультаций с обеими сторонами, прежде чем написать о документальном фильме.

Но когда в самой рецензии страдания карабахских армян описываются без единой строки, которая учитывала бы другую сторону конфликта — предшествовавшую войну, оккупацию азербайджанских территорий или сотни тысяч перемещённых азербайджанцев, — читателю представляют лишь половину конфликта как его полную картину. Это явное упущение, дезинформация и определённо не журналистика.

Упущенная здесь информация — не вопрос различных трактовок, а документально подтверждённые факты. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, требовали вывода оккупационных сил с территории Азербайджана и подтверждали суверенитет страны над Карабахом.

За почти три десятилетия последовавшей оккупации до 700 тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе и прилегающих районах; тысячи людей были убиты, подвергнуты пыткам или взяты в заложники.

Ничего из этого в рецензии не упоминается. В качестве свидетельства азербайджанской агрессии в ней приводится начальный кадр — «разбомбленная школа» в селе Талыш, — при этом не говорится о том, что село находилось на линии соприкосновения и неоднократно подвергалось обстрелам с обеих сторон во время боевых действий. Изображение разрушений, представленное без этого контекста, превращается из описания в обвинение.

История не закончилась после прекращения огня. В результате оккупации на освобождённых территориях осталось, по оценкам, до миллиона мин. С 2020 года из-за них погибли или получили ранения сотни азербайджанцев, пытавшихся вернуться домой, а сами минные поля по-прежнему препятствуют возвращению населения и восстановлению населённых пунктов, которые должен сделать возможным мирный процесс.

Рецензия, готовая описывать разрушение школы в селе Талыш, могла бы с тем же основанием упомянуть минные поля, которые до сих пор отделяют азербайджанские семьи от деревень, о которых скорбит фильм. То, что две стороны одной и той же войны не получают одинакового внимания в повествовании, вновь является сутью проблемы: речь не о фабрикации, а о выборочном распределении сочувствия, которое от рецензии на документальный фильм, в отличие от новостного материала, редко требуется обосновывать.

Но если подобные упущения достаточно часто повторяются в материалах в целом заслуживающих доверия СМИ, они сами по себе начинают формировать определённую картину.

Или возьмём конкретный вопрос фактической точности в материале The Independent о задержании представителя оппозиции. В статье предъявленное ему обвинение характеризуется таким образом, что оно подразумевает государственную измену, хотя это серьёзное и неточное определение. В действительности речь идёт о предполагаемых действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, — это другое обвинение, имеющее иное юридическое значение.

Точность здесь — отнюдь не мелочь. Именно из таких деталей читатели формируют представление о верховенстве закона в стране, и неправильная характеристика предъявленного обвинения влияет на это представление так же, как повлияла бы выдуманная информация.

Возможное объяснение этой дезинформации — и более неудобное для западных редакций — заключается в том, что определённый набор представлений об Азербайджане, сформировавшийся много лет назад вокруг небольшого, богатого нефтью постсоветского государства на периферии Европы, а также через призму ориентализма, превратился в устойчивую парадигму, через которую воспринимаются новые факты. Эта парадигма больше не требует активной проверки, поскольку сама по себе кажется очевидно правдоподобной.

Подобный подход к формированию картины не требует редакционной директивы, чтобы распространяться. Он передаётся через привычку, через источники, к которым журналисту уже известно, как быстро обратиться, и через подгонку новых деталей под существующий сюжет вместо того, чтобы позволить им усложнить и дополнить его.

Однако привычный взгляд — не единственная причина. Часть подобных представлений активно поддерживается: лоббистская деятельность армянских диаспорских организаций и пророссийских олигархов, таких как Самвел Карапетян, способствовала сохранению этих нарративов в западных редакциях и политических кругах именно в тот момент, когда Ереван и Баку ведут переговоры о мире.

Подобные нарративы выгодны таким игрокам, как Россия, которая заинтересована в сохранении отчуждения между Азербайджаном и его западными партнёрами. Западным СМИ следует проявлять осторожность, чтобы не позволить использовать себя в этой борьбе в качестве инструмента.

Ответ на поставленный в начале вопрос не должен заключаться ни в рефлекторных обвинениях в предвзятости, ни в требовании, чтобы западные СМИ давали Азербайджану благоприятное освещение. Речь идёт о гораздо более базовом требовании — последовательности в применении журналистских стандартов.

Азербайджан следует подвергать тщательному изучению, критиковать и оценивать по тем же стандартам, что и любую другую страну. Но эти стандарты должны включать исторический контекст, фактическую точность, разнообразие источников и реальные усилия по представлению противоположных точек зрения.

Когда эти стандарты применяются избирательно, даже без намерения, результатом становится искажённое представление о стране и конфликтах, в которых она участвовала. Для западных СМИ, особенно с учётом растущего значения Азербайджана для энергетической безопасности Европы, транспортной связанности и региональной дипломатии, исправление этого дисбаланса — не услуга Баку.

В конечном счёте всё сводится к журналистской достоверности".

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