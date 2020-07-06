В Баку оштрафованы работавшие в поселке Шихов центры отдыха

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На пляже в поселке Шихов Сабаильского района Баку обнаружены работавшие в нарушение карантина центры отдыха, в которых не соблюдались социальная дистанция и другие требования особого карантинного режима.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, сотрудники Управления полиции Сабаильского района столицы доставили администраторов центров отдыха и их клиентов в 41-е отделение полиции.

Все они были наказаны в административном порядке, кроме того, с ними провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения карантина.

Тимур Рзаев