В Баку оштрафованы работавшие в поселке Шихов центры отдыха

На пляже в поселке Шихов Сабаильского района Баку обнаружены работавшие в нарушение карантина центры отдыха, в которых не соблюдались социальная дистанция и другие требования особого карантинного режима.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, сотрудники Управления полиции Сабаильского района столицы доставили администраторов центров отдыха и их клиентов в 41-е отделение полиции.
Все они были наказаны в административном порядке, кроме того, с ними провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения карантина.
Тимур Рзаев