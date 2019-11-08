В Баку открывается большой транспортный хаб

Бакинское транспортное агентство завтра, в субботу, 9 ноября, откроет Центр обмена транспортом (транспортный хаб) «Кероглу» возле одноименной станции метро, расположенной в Низаминском районе столицы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, новый хаб расположен около метро, он очень комфортен для пассажиров, обеспечит удобную высадку-посадку в автобусы, бесперебойное функционирование автобусных маршрутов и такси, устранит пробки, снизит вероятность ДТП и т.д.

«Новый хаб также позволит пассажирам не ходить по проезжей части, обеспечит их безопасность, повысит культуру водителей и пассажиров», - подчеркнул М.Агаев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2015 года подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере в целях усовершенствования системы управления транспортом, расширения транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиления контроля над пассажироперевозками, регулирования транспортного движения и продолжения реформ в данной сфере.

В рамках исполнения Указа было создано Бакинское транспортное агентство. В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства назначен Вусал Агамамед оглу Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т.