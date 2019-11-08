1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку открывается большой транспортный хаб

Сегодня в 15:24 ~ 1 минута на чтение 411
В Баку открывается большой транспортный хаб

Бакинское транспортное агентство завтра, в субботу, 9 ноября, откроет Центр обмена транспортом (транспортный хаб) «Кероглу» возле одноименной станции метро, расположенной в Низаминском районе столицы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, новый хаб расположен около метро, он очень комфортен для пассажиров, обеспечит удобную высадку-посадку в автобусы, бесперебойное функционирование автобусных маршрутов и такси, устранит пробки, снизит вероятность ДТП и т.д.

«Новый хаб также позволит пассажирам не ходить по проезжей части, обеспечит их безопасность, повысит культуру водителей и пассажиров», - подчеркнул М.Агаев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2015 года подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере в целях усовершенствования системы управления транспортом, расширения транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиления контроля над пассажироперевозками, регулирования транспортного движения и продолжения реформ в данной сфере.

В рамках исполнения Указа было создано Бакинское транспортное агентство. В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства назначен Вусал Агамамед оглу Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

411

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены