В Баку открывается красивая уличная библиотека – ФОТО

В Баку продолжается реализация нового просветительского проекта.

Как сообщает 1news.az, на улице Башира Сафароглу (между пересечением с улицами Топчибашева и Расула Рзы) в Насиминском районе Баку открывается вторая в столице уличная библиотека.

В рамках проекта на улице обустроена территория, установлена скамейка и рядом с ней – книжный шкаф, из которого каждый желающий может взять книгу и, присев на скамейку, почитать ее. Рядом со скамейкой установлена стилизованная арфа, оригинальный фонарь, кадки с цветами.

Подобная библиотека своим видом украшает Баку, делая его улицы более уютными, и дарит людям новые знания и позитивные впечатления.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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