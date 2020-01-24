В Баку проходит конференция «Баку-Москва: Диалог культур»

В Баку проходит конференция на тему «Баку-Москва: Диалог культур», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

В мероприятии, проводимом с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, принимают участие государственные деятели, министры, руководящие работники и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран, сообщает 1news.az.

Бакинский процесс, основу которого заложил Президент Азербайджана, реализуется в различных форматах, заявил, открывая конференцию, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Министр отметил, что осенью этого года в Баку пройдет очередной Гуманитарный форум.

«С целью подготовки к нему мы организовали данный диалог культур с Россией. Он первый в своем роде между двумя столицами», - отметил он.

По его словам, для участия в форуме в Азербайджан из России прибыла большая представительная делегация в составе около 150 человек.

А.Гараев отметил, что в рамках проводимой в Баку конференции будет заложена основа работы предстоящего осенью Гуманитарного форума.

«Данная конференция даст нам возможность наладить и расширить связи между нашими экспертами, деятелями искусства, учёными, общественными деятелями», - сказал он.

По его словам, проведение подобных мероприятий служит тому, чтобы лучше понять друг друга и культуры стран, а также быть вместе против различных фобий и вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

С.Агаева, Г.Р.